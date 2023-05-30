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    ЗСДфест

    На ЗСД Фест начинается выдача стартовых пакетов. У тех, кто еще раздумывает, осталось три дня

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    До фестиваля ЗСД Фонтанка Фест рукой подать. Сегодня после 16 часов начинается выдача стартовых пакетов петербуржцам. А тем, кто еще обдумывает свое участие в фестивале, напоминаем: у вас осталось на размышления всего три дня!

    Регистрация на ЗСД Фест закроется 1 июня в 18 часов. До этого времени еще есть возможность выбрать между двумя заездами — «Семейный» (старт в 16:00) и «Наш оранжевый» (старт в 18:00). Зарегистрироваться можно за 5 минут на официальном сайте события — https://zsdfest.ru.

    Счастливым обладателям регистраций на фестиваль напоминаем: 30, 31 мая и 1 июня с 16 до 21 часа вы можете получить свои стартовые пакеты по любому из двух адресов — на севере города и на юге. Вот эти адреса:

    гипермаркет О’КЕЙ, пр. Науки, 17, к.1, метро «Академическая»;

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    гипермаркет О’КЕЙ, Московский пр., 137, метро «Электросила».

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    Места выдачи будут обозначены баннерами с логотипом фестиваля.

    Еще раз обращаем ваше внимание на обязательные условия получения пакета.

    Выдача осуществляется только при предъявлении QR-кода, полученного вами при регистрации, и документа, удостоверяющего личность. Если вы не получили QR-код, напишите, пожалуйста, на почту event@fontanka.ru или нам в мессенджер по номеру +7 999-589-5140.

    Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. В случае невозможности личного получения стартовый пакет может получить доверенное лицо, при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности.

    О других деталях процесса и об особенностях получения «детских» пакетов можно прочитать здесь.

    Напомним, фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 3 июня, по Западному скоростному диаметру. Организаторы праздника «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». В этот день с полудня для полуночи центральный участок ЗСД — та его часть, что ведет с севера города на юг — будет закрыт для движения автомобилей и отдан в распоряжении велосипедистов. В программе фестиваля три велопробега «Семейный», «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 16, в 18 и 20 часов. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42 будет работать с 12 до 20 часов.

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