На ЗСД Фест начинается выдача стартовых пакетов. У тех, кто еще раздумывает, осталось три дня

Поделиться Поделиться





До фестиваля ЗСД Фонтанка Фест рукой подать. Сегодня после 16 часов начинается выдача стартовых пакетов петербуржцам. А тем, кто еще обдумывает свое участие в фестивале, напоминаем: у вас осталось на размышления всего три дня!



Регистрация на ЗСД Фест закроется 1 июня в 18 часов. До этого времени еще есть возможность выбрать между двумя заездами — «Семейный» (старт в 16:00) и «Наш оранжевый» (старт в 18:00). Зарегистрироваться можно за 5 минут на официальном сайте события — https://zsdfest.ru.



Счастливым обладателям регистраций на фестиваль напоминаем: 30, 31 мая и 1 июня с 16 до 21 часа вы можете получить свои стартовые пакеты по любому из двух адресов — на севере города и на юге. Вот эти адреса:

гипермаркет О’КЕЙ, пр. Науки, 17, к.1, метро «Академическая»;



Поделиться Поделиться





гипермаркет О’КЕЙ, Московский пр., 137, метро «Электросила».



Поделиться Поделиться





Места выдачи будут обозначены баннерами с логотипом фестиваля.

Еще раз обращаем ваше внимание на обязательные условия получения пакета.

Выдача осуществляется только при предъявлении QR-кода, полученного вами при регистрации, и документа, удостоверяющего личность. Если вы не получили QR-код, напишите, пожалуйста, на почту event@fontanka.ru или нам в мессенджер по номеру +7 999-589-5140.



Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. В случае невозможности личного получения стартовый пакет может получить доверенное лицо, при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности.

