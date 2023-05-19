Стартовый пакет на ЗСД Фонтанка Фест: где получать, когда и как

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До периода выдачи стартовых пакетов на фестиваль ЗСД Фонтанка Фест остается всего 11 дней. Напоминаем, что жители Петербурга смогут получить свои пакеты 30, 31 мая и 1 июня. Пункты выдачи откроются в 16 часов и будут работать до 21 часа.



Выдаваться пакеты будут, как и в прошлом году, по двум адресам: на севере Петербурга и на юге. Вот эти адреса:

гипермаркет «О’КЕЙ», пр. Науки, 17, к. 1, метро «Академическая»;



гипермаркет «О’КЕЙ», Московский пр., 137, метро «Электросила».

Места выдачи будут обозначены баннером с логотипом фестиваля. Для вашего удобства публикуем схемы расположения точек выдачи.



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Еще раз обращаем ваше внимание на обязательные условия получения стартового пакета.

Выдача осуществляется только при предъявлении QR-кода, полученного вами при регистрации, и документа, удостоверяющего личность. Если вы не получили QR-код, напишите, пожалуйста, на почту event@fontanka.ru или нам в мессенджер по номеру +7 999-589-51-40.



Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. В случае невозможности личного получения стартовый пакет может получить доверенное лицо при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности.

Для получения стартового пакета несовершеннолетним участником необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность, а также обязательно личное присутствие законного представителя (родитель/опекун) с оригиналами своего паспорта и свидетельства рождения несовершеннолетнего участника. При этом законный представитель обязан заполнить согласие на участие несовершеннолетнего в велозаезде. Бланк согласия можно скачать здесь. Его надо распечатать и заполнить. Если такой возможности нет, бланк документа вам выдадут волонтеры в пункте выдачи стартовых номеров.



При отсутствии законного представителя и указанных здесь документов выдача стартового пакета не производится, юный участник на мероприятие не допускается и стартовый взнос не возвращается.

Жители Петербурга могут получить стартовый пакет только в эти три дня и только по указанным адресам. На площадке фестиваля в день стартов свой пакет смогут получить ТОЛЬКО иногородние участники. Иногородними организаторы сочтут всех, у кого в паспорте местом регистрации указан не город Санкт-Петербург.

Стартовый номер, который вы найдете в своем пакете, будет вашим пропуском на дистанцию. Берегите его: без него вас на трассу не выпустят. Прикрепите его на руль велосипеда так, чтобы всем было видно. Не засовывайте его в задний карман или под сиденье — так вы избавите от лишних хлопот и себя, и контролеров, и ваших попутчиков: им не придется ждать, пока вы откопаете ценную карточку.

