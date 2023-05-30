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    На «Пролетарской» пассажир упал на пути. Его спасение показали очевидцы

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    Пассажира возвращали на платформу на Невско-Василеостровской линии петербургского метро 29 мая. Видео публикует портал «Мегаполис».

    По словам очевидцев, нештатная ситуация случилась на станции «Пролетарская». На кадрах видно, что упавшему помогают пассажиры, показавшийся из тоннеля поезд ждёт.

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    t.me/Megapolisonline

    В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что человек упал на пути в одиннадцатом часу вечера. По предварительным данным, причиной стало резкое ухудшение самочувствия. Поднять его на платформу удалось быстро, сбоев в движении не было.

    Фото: t.me/Megapolisonline

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