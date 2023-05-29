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    Иранский гиперзвук «покажут в скором времени». Стражи исламской революции заявили о новой ракете

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    ВКС Ирана заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты — передаёт 29 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Агентство цитирует заявление командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Амира Али Хаджизаде. По словам генерала, ракету покажут «в скором времени».

    «Ракета будет способна обходить системы противоракетной обороны противника и является большим прорывом в области ракетостроения», — сказал Хаджизаде. Он уточнил, что гиперзвуковая ракета будет развивать скорость не менее 12–13 махов (14 700–15 925 км/ч).

    «Коммерсантъ» отмечает, что 25 мая минобороны Ирана представило ещё и новейшую баллистическую ракету Khaibar с дальностью полета 2 тысячи километров. Вес боевой части — полторы тонны.

    Авторы также упоминают публикацию израильской газеты Times of Israel, которая обращает внимание, что презентация иранской ракеты состоялась после того, как военные Израиля предупредили о возможной войне с Ираном.

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