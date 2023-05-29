Объявленный в розыск американский сенатор Грэм заявил, что рад «гневу» России

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что чувствует огромную радость из-за «гнева» властей России. Об этом американский парламентарий сообщил в понедельник, 29 мая, в своих соцсетях.
Грэм написал в своем аккаунте, что осознание того, что его действия вызвали «гнев» российских властей, приносит огромную радость.
Накануне в отношении Линдси Грэма возбудили уголовное дело в ответ на видео, где американский сенатор беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Видеоматериалы встречи с Грэмом обнародовала пресс-служба президента Украины еще 26 мая, а через два дня фрагмент появился в русскоязычном сегменте «Телеграм». И — уже с английскими субтитрами, где утверждается, что сенатор произносит фразу «русские умирают», а потом после склейки звучит: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».
Фрагмент разговора был опубликован утром 28 мая в тг-канале «Пул № 3», который ведет спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. В правом верхнем углу видео — логотип британского таблоида The Sun, а дизайн титров похож на оригинальный. На реплику в связке «русские умирают» — «мы еще никогда не тратили деньги так удачно» незадолго до Бастрыкина отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал он телеграм-каналу Shot.
Англоговорящие корреспонденты «Фонтанки» после многократного прослушивания разговора на исходном видео (без помощи титров) не услышали слова dying («умирающий»). На ошибку субтитров обратил также внимание блогер Рустам Адагамов. Но ему слышится фраза «Russians are down» («русские проигрывают»).
Утром в понедельник, 29 мая, стало известно, что МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма.