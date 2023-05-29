Объявленный в розыск американский сенатор Грэм заявил, что рад «гневу» России

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что чувствует огромную радость из-за «гнева» властей России. Об этом американский парламентарий сообщил в понедельник, 29 мая, в своих соцсетях.

Грэм написал в своем аккаунте, что осознание того, что его действия вызвали «гнев» российских властей, приносит огромную радость.

Накануне в отношении Линдси Грэма возбудили уголовное дело в ответ на видео, где американский сенатор беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видеоматериалы встречи с Грэмом обнародовала пресс-служба президента Украины еще 26 мая, а через два дня фрагмент появился в русскоязычном сегменте «Телеграм». И — уже с английскими субтитрами, где утверждается, что сенатор произносит фразу «русские умирают», а потом после склейки звучит: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».