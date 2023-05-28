Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на слова сенатора США. Следователям понадобятся словарь и острый слух

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в ответ на видео, где американский сенатор Линдси Грэм беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как следователи квалифицируют диалог, не раскрывается.

Сообщение о реакции Бастрыкина опубликовано в телеграм-канале ведомства 28 мая. Уточняется, что поводом для возбуждения уголовного дела стали «высказывания американского сенатора об убийстве россиян». По какой статье планируется расследовать преступление, СК не сообщает.

Видеоматериалы встречи с Грэмом обнародовала пресс-служба президента Украины еще 26 мая, а через два дня фрагмент появился в русскоязычном сегменте «Телеграм». И — уже с английскими субтитрами, где утверждается, что сенатор произносит фразу «русские умирают», а потом после склейки звучит: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Фрагмент разговора был опубликован утром 28 мая в тг-канале «Пул №3», который ведет спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смиронов. В правом верхнем углу видео — логотип британского таблоида The Sun, а дизайн титров похож на оригинальный. На реплику в связке «русские умирают» — «мы еще никогда не тратили деньги так удачно» незадолго до Бастрыкина отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал он телеграм-каналу Shot. Англоговорящие корреспонденты «Фонтанки» после многократного прослушивания разговора на исходном видео (без помощи титров) не услышали слова dying («умирающий»). На ошибку субтитров обратил также внимание блогер Рустам Адагамов. Но ему слышится фраза «Russians are down» («русские проигрывают»).

Запись очень тихая, а сенатор говорит не четко. Репортеры «Фонтанки» сходятся во мнении, что Линдси Грэм произносит все же «and the Russians regards» («и русским придется с этим считаться»), кивая словам Зеленского о том, что украинцы будут свободными.