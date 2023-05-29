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    Молодой человек умер на фуд-корте в ТЦ Москвы. Близкие говорят, что перед этим он выпил энергетик

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    На фуд-корте в ТЦ Москвы нашли двоих молодых людей без сознания. Один из них скончался до приезда скорой помощи, а второго госпитализировали. Подробности случившегося 29 мая сообщает MSK1.RU.

    Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 мая, в «Авиапарке» на Ходынском бульваре. Об этом накануне рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

    По данным издания, скончавшийся — 22-летний волгоградец, студент МГТУ имени Баумана. На малой родине он играл за футбольный клуб «Текстильщик». Еще будучи школьником, завоевывал награды в туризме. Лежавший рядом без движения — его 20-летний друг.

    Очевидец поделился, что на месте была компания из четверых человек. После того как двое упали на пол, оставшиеся начали плакать и кричать от горя на весь ТЦ. Друзьям посоветовали найти зеркало, чтобы проверить дыхание.

    По словам близких и друзей, перед трагедией молодой человек и его друг выпили энергетик. Плохо стало только им двоим. Собеседница издания не исключает, что парни могли употребить что-то еще.

    Другой очевидец поделился, что рядом с местом происшествия не было заметно крови. Когда туда прибыли правоохранители, «всех выгнали и перекрыли территорию в радиусе 20–30 метров». Точная причина смерти молодого человека станет известна после судмедэкспертизы. Прокуратура Москвы выясняет детали произошедшего.

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