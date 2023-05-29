Молодой человек умер на фуд-корте в ТЦ Москвы. Близкие говорят, что перед этим он выпил энергетик

На фуд-корте в ТЦ Москвы нашли двоих молодых людей без сознания. Один из них скончался до приезда скорой помощи, а второго госпитализировали. Подробности случившегося 29 мая сообщает MSK1.RU.



Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 мая, в «Авиапарке» на Ходынском бульваре. Об этом накануне рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным издания, скончавшийся — 22-летний волгоградец, студент МГТУ имени Баумана. На малой родине он играл за футбольный клуб «Текстильщик». Еще будучи школьником, завоевывал награды в туризме. Лежавший рядом без движения — его 20-летний друг.