Молодой человек умер на фуд-корте в ТЦ Москвы. Близкие говорят, что перед этим он выпил энергетик

На фуд-корте в ТЦ Москвы нашли двоих молодых людей без сознания. Один из них скончался до приезда скорой помощи, а второго госпитализировали. Подробности случившегося 29 мая сообщает MSK1.RU.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 мая, в «Авиапарке» на Ходынском бульваре. Об этом накануне рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным издания, скончавшийся — 22-летний волгоградец, студент МГТУ имени Баумана. На малой родине он играл за футбольный клуб «Текстильщик». Еще будучи школьником, завоевывал награды в туризме. Лежавший рядом без движения — его 20-летний друг.
Очевидец поделился, что на месте была компания из четверых человек. После того как двое упали на пол, оставшиеся начали плакать и кричать от горя на весь ТЦ. Друзьям посоветовали найти зеркало, чтобы проверить дыхание.
По словам близких и друзей, перед трагедией молодой человек и его друг выпили энергетик. Плохо стало только им двоим. Собеседница издания не исключает, что парни могли употребить что-то еще.
Другой очевидец поделился, что рядом с местом происшествия не было заметно крови. Когда туда прибыли правоохранители, «всех выгнали и перекрыли территорию в радиусе 20–30 метров». Точная причина смерти молодого человека станет известна после судмедэкспертизы. Прокуратура Москвы выясняет детали произошедшего.