Финны хотят переписать всех кошек. Кто откажется — штраф

Всех кошек в Финляндии предстоит идентифицировать и зарегистрировать в специальном реестре. Решение может вступить в силу через три года, пишут финские СМИ.
Как сообщают 28 мая финские журналисты, вслед за реестром собак Министерство сельского и лесного хозяйства Суоми задумалось и о реестре кошек. Животных будут чипировать и вносить информацию о них в специальный каталог. Если кошка не будет зарегистрирована после начала действия закона, к владельцу могут быть применены санкции, вплоть до штрафов. Это должно способствовать более ответственному содержанию кошек — их хозяина всегда можно будет найти и наказать.
Кроме того, нововведение поможет наконец узнать, сколько всего кошек в Финляндии. Предполагается, что их чуть менее 600 тысяч. Но точных данных нет. Около 20 тысяч из них бездомные, половина из которых живут на улице и никто за них не отвечает.