Спасайте растения. В Ленобласти заморозки до зимних развлечений

До лета осталось всего несколько дней, но природа удивляет неприятными сюрпризами жителей и дачников Ленинградской области. Спасать растения в ночь на 28 мая пришлось жителям Лужского района, сообщает 47news.



До 2 градусов ниже нуля температура воздуха опустилась, в частности, в большом садоводческом массиве под Дивенским. Такое случается, но для садоводов явление может быть особенно неприятным.



«Еще к вечеру стало холодать, понятно стало, что-то будет. А я как раз петунии высадила. На всякий случай рассаду в горшках на ночь повыше поставила. Не зря перестраховалась», — рассказала изданию дачница Наталья.