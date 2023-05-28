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    Спасайте растения. В Ленобласти заморозки до зимних развлечений

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    До лета осталось всего несколько дней, но природа удивляет неприятными сюрпризами жителей и дачников Ленинградской области. Спасать растения в ночь на 28 мая пришлось жителям Лужского района, сообщает 47news.

    До 2 градусов ниже нуля температура воздуха опустилась, в частности, в большом садоводческом массиве под Дивенским. Такое случается, но для садоводов явление может быть особенно неприятным.

    «Еще к вечеру стало холодать, понятно стало, что-то будет. А я как раз петунии высадила. На всякий случай рассаду в горшках на ночь повыше поставила. Не зря перестраховалась», — рассказала изданию дачница Наталья.

    Фото: 47news / читатель
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    До растений заморозки не добрались, добавила она. Зато заморозки позволили насладиться обычно исключительно зимним развлечением — росписью на подмерзшем стекле автомобиля.

    Фото: 47news / читатель

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