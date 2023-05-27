Появилась экскурсия «Петербург Пригожина»

Действительно, туристические маршруты «Петербург Набокова» или «Петербург Достоевского» есть, историки нас водят даже по местам эсеров-бомбистов и просто бандитов 90-х, а экскурсии по Северной столице Евгения Пригожина — нет. Вернее, не было до 27 мая 2023 года.



«Фонтанка» видит, что ее коллеги на 47news нашли уникальные петербургские места, дома, где родилась и выросла — на данный исторический момент — самая шумная и известная фигура в России. Конечно, отношение к ней разное, но в сумме массовое сознание уже назначило его вторым политиком в стране.



Экскурсия начинается с новостроек 70-х годов на окраине Ленинграда, где мотался по улице тот, кто смеет сегодня ежедневно, мягко говоря, критиковать даже министра обороны, угрожать национализацией крупнейших бизнес-активов.

