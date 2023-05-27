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    Появилась экскурсия «Петербург Пригожина»

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    Действительно, туристические маршруты «Петербург Набокова» или «Петербург Достоевского» есть, историки нас водят даже по местам эсеров-бомбистов и просто бандитов 90-х, а экскурсии по Северной столице Евгения Пригожина — нет. Вернее, не было до 27 мая 2023 года.

    «Фонтанка» видит, что ее коллеги на 47news нашли уникальные петербургские места, дома, где родилась и выросла — на данный исторический момент — самая шумная и известная фигура в России. Конечно, отношение к ней разное, но в сумме массовое сознание уже назначило его вторым политиком в стране.

    Экскурсия начинается с новостроек 70-х годов на окраине Ленинграда, где мотался по улице тот, кто смеет сегодня ежедневно, мягко говоря, критиковать даже министра обороны, угрожать национализацией крупнейших бизнес-активов.

    Затем, из колонии путь устремляется на Апраксин двор, а оттуда на Васильевский остров. Именно здесь Евгений Пригожин бросит якорь, создаст точку пересечения высочайших гостей с самим собой. Отсюда начнется его победное шествие.

    Помимо зданий и дворцов, ведущий осмысливает рождение их опасного влияния на современность. Этого достаточно, чтобы, допустим, на традиционном месте у канала Грибоедова произнести в мегафон: «Дорогие петербуржцы и гости нашего города, приглашаем вас на увлекательную и, конечно, бесплатную экскурсию по Петербургу Пригожина».

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    Гость27 Мая 2023 в 12:05
    В Апраксин двор.
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