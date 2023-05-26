В Петербурге меняют порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников

Смольный меняет порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников над Петербургом. Советоваться с ФСБ оказалось недостаточно.
Проект изменений в распоряжение комтранса опубликован 26 мая. Само оно выпущено в 2019 году и касается «временного порядка выдачи разрешений на выполнение над Санкт-Петербургом демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, осуществление посадки (взлета) на расположенные в границах Санкт-Петербурга площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации». Если говорить о содержательных изменениях, то видно, что меняется перечень ведомств, с которыми комитет должен взаимодействовать при выдаче разрешения: к ФСБ, ФСО, Росавиации, РЦ ЕС ОрВД и западному военному округу добавляется ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Кроме того, уточняется, что все эти разрешения приостанавливают свое действие, если соответствующее решение принимает руководство города в рамках указа президент о введении различных уровней готовности в различных регионах (к Петербургу относится пункт 5-й этого указа о базовом уровне).
Напомним, в данный момент в Петербурге действует запрет на полеты беспилотников, он был введен 3 мая, а затем продлен до конца июля. Изначально это объясняли усилением мер по охране порядка и обеспечению безопасности, предстояли торжества по поводу Дня Победы. «Фонтанка» подробно рассказывала, как во время их репетиции запускали дрон в рамках учений, а на крышах дежурили люди со специальными противодронными ружьями. 12 мая стало известно, что в полиции города создан специальный отдел по охране неба.