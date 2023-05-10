Защита на миллион. Что за ружья держат охотники на дронов во время петербургских мероприятий

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Серьезные мужчины с необычными ружьями в руках стали постоянными участниками массовых мероприятий в России — и парадов в Петербурге в частности. Это персонажи новой, противодронной эпохи. «Фонтанка» поговорила с теми, кто разработал для них футуристическую «винтовку».



Поклонники фильма «Интерстеллар» наверняка запомнили момент, когда главный герой в погоне за беспилотником мчит по кукурузному полю, направляя прямо на БПЛА помесь пылесоса с натовской винтовкой. Пара минут — и беспилотник уже оказывается у него в руках. Люди с чем-то подобным в руках дежурили на крышах Петербурга во время репетиции парада на 9 Мая и самого торжества.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Подавителей дронов, которые видны на фото, собирают в Петербурге, в «Лаборатории противодействия промышленному шпионажу».

Прием против лома

«Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» (ППШ) образовалась в 1992 году. Компания позиционирует себя как один из наиболее известных в России брендов, оказывающих услуги на рынке защиты информации.



Изначально ППШ занималась информационной безопасностью в целом и, в частности, технической: блокираторами сотовой связи и подавителями, их более усиленной версией, различными средствами защиты компьютеров.

Идея создать «ружье против дронов» возникла во время войны в Сирии в 2015–2016 годах, когда противник запускал квадрокоптеры «Фантом 3» с привязанными гранатами и уничтожал нефтяные терминалы и автомобильное сообщение. Сам беспилотник маленький, недорогой, но мог причинить колоссальный вред тому, кто попадет под него.



Первый образец ЛПД-800 (Л — лаборатория ППШ, ПД — подавитель дронов) появился на рубеже 2017–2018 годов, а в 2018-м их небольшими партиями в 20–30 штук уже поставляли в Арабские Эмираты.



— С тех пор их усовершенствовали и доработали, хотя внешне это незаметно, но эти детали важны. Например, у ЛПД-800 не было автоматического режима, там всегда было необходимо держать спусковой крючок, у ЛПД-801 два режима — можно удерживать, а можно по кратковременному нажатию, и даже он уже проходил ряд доработок и модификаций. Все эти моменты учитывались по отзывам пользователей и результатам испытаний, — рассказывает Дмитрий Ашевский, руководитель отдела развития.

Как работает подавитель беспилотников

Принцип действия изделий ППШ — генерация шумов: в радиочастотном диапазоне, акустическом, передача вибрации, которая не дает снять информацию со стен, стекол и так далее. Так же действует подавитель беспилотников — шумовая помеха блокирует каналы управления оператору дрона, между собой они теряют связь, оператор не видит картинку и не может им управлять. Дрон в этот момент начинает посадку, так у него заложено программой, или зависает в воздухе, пока не сядет аккумулятор, а затем спускается.



Подавителю можно было придать любую форму, но учитывая, что он направленного действия и хоть как-то нужно прицеливаться, остановились на форме ружья. С магазином, где спрятан аккумулятор, он весит порядка 4,1 кило , так что постоянно с ним не побегаешь. На ручке над «магазином» — планка для крепления оптики или тепловизора. В «стволе» спрятана антенна, генератор шумовой помехи передает на нее импульс, блокирующий техканалы дрона. Средняя эффективная дистанция работы — 1–1,5 километра , но чем дальше от дрона находится оператор, тем слабее их связь — и тем проще оператору с подавителем беспилотник заблокировать.



Большого смысла увеличивать дистанцию разработчики пока не видят — дальше чем за километр дрон невооруженным глазом вы, скорее всего, не увидите, тем более если он небесного цвета. Ночью, когда диверсанты гасят на них фонари, это вообще задача со звездочкой.

«Байрактары», честно, не подавятся»

«Ружье против дронов» — инструмент мобильных групп: как только дрон обнаружили, оператору сообщают координаты, он наводится и начинает подавление.



Управлять подавителем несложно: навести на беспилотник, прицелиться, нажать «курок» и давить, пока он не сядет на землю, потому что до тех пор оператор дрона может поймать связь и вернуть его.

Помешать работе «ружья» может только воздействие на самого оператора.



— Это излучающая аппаратура, ее может засечь радиоразведка. Увы, о том, что его обнаружили, оператор ружья до момента атаки на него узнать не сможет. Чтобы не стать мишенью, он должен постоянно менять позицию. Это тактика, — объясняет Дмитрий.

Подавитель от лаборатории ППШ рассчитан на маленькие дроны, которые используют для разведки.



— Большие, типа «Байрактара», нашими средствами, честно, не подавятся: там более мощные передатчики, они летают на других высотах, не километр, а десятки, у них большие пульты управления, которые могут менять частоты. Вариантов на них воздействовать очень мало. И пытаться добраться до них бессмысленно — это совершенно другие габариты и деньги. Но мы будем стараться придумывать что-то новое, это как противостояние меча и щита, — обещают в ППШ. Защита на миллион

На покупку подавителя никаких особых лицензий пока не требуется, как говорят в лаборатории, защищать свою собственность имеет право каждый, но пока ППШ работает только с организациями. Покупатели — как силовые структуры, так и гражданские, желающие обезопасить свои терминалы и хранилища.



Простым гражданам ЛПД если и продают, то очень в редких случаях, в основном это представители компаний, с кем лаборатория уже сотрудничала. И если организации их кому-то перепродают, то отвечать за это лаборатория не может.



— Наши изделия — это средство противодействия, безопасности, они не летальны, вреда от них нет, как, например, от квадрокоптеров. Что худого можно с подавителем сделать? Ну, наверное, если только наворовать квадрокоптеров. Но кому это надо, если теперь производители стали умные и защищают дроны от «угона» — привязать их к другому пульту нельзя, — отмечает Дмитрий. По карману ЛПД не каждому — 975 тысяч рублей так просто из бюджета не выделить. Дороговизну в лаборатории объясняют трудоемкостью процедуры разработки и изготовления — на производстве заняты порядка 40 специалистов-радиотехников, инженеров и конструкторов. Цикл почти полный, начиная от корпуса и заканчивая антенной производят в Петербурге. За исключением нескольких элементов, которые делают за рубежом. Российские аналоги этих комплектующих есть, но они значительно дороже, срок их изготовления дольше, с ними есть определенные сложности при сборке, поэтому их проще закупать на стороне.



— К сожалению, пока мы не можем сделать цену лояльнее. Вероятно, это было бы возможно при изготовлении сотни тысяч штук. Мы бы тогда закупали компоненты крупными партиями, но пока это мелкосерийное производство. Такая цена была изначально, и мы с тех пор ее не меняли, хотя сами квадрокоптеры за последнее время в цене выросли втрое, — говорит Дмитрий.