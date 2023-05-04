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    «Фонтанка» узнала, почему на Дворцовой во время репетиции парада приземлился беспилотник

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    Беспилотник, упавший на подлете к Дворцовой площади во время репетиции парада, запускали в рамках учений. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 мая.

    Дрон заметили в воздухе над Дворцовой около 16:30. Он поднялся на несколько метров вверх и упал на асфальт в углу площади, аппарат подобрал некий человек и ушел в сопровождении полиции.

    «Фонтанка» показывала, как выглядел беспилотник. Сообщалось, что, по одной из версий, его запустили, чтобы проверить, как среагируют подавители БПЛА.

    В настоящее время в Петербурге действует запрет на запуск беспилотников без особого разрешения, которое сейчас не выдадут. Глава отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий (комитет по законности) Александр Равин объяснял, что в целях обеспечения безопасности введён полный запрет на использование дронов в городе.

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