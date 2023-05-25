В Иерусалиме нашли каменную квитанцию времен Иисуса Христа

В древнейшем районе Иерусалима (город Давида) археологи нашли каменную квитанцию размером с ладонь, которой около 2000 лет. На табличке сохранились имена людей и денежные суммы. Об этом 24 мая сообщает Livescience.
Есть две версии того, что находится на табличке. По первой — это квитанция, где указано, сколько рабочие получили за свой труд. По второй — список должников. На каменной табличке есть семь строчек, которые сохранились частично. В одной из них рассмотрели фрагмент мужского имени Шимон, аббревиатуру от слова «деньги» на иврите и числа.
«На первый взгляд список имен и номеров может показаться неинтересным, но думать, что, как и сегодня, квитанции также использовались в прошлом в коммерческих целях и что такая квитанция дошла до нас, — это редкость и отрадно. Находка, позволяющая заглянуть в повседневную жизнь священного города Иерусалима», — сказано в заявлении авторов исследования.
Табличку нашли на Паломнической дороге — главной улице города. Исследователи считают, что в те дни, когда Иерусалим и его окрестности были провинцией Рима, вероятно, эта дорога была торговым центром.