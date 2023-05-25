Российские банки подали иски в суд ЕС

Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк, попавшие в конце февраля 2023 года в десятый санкционный пакет, во второй половине мая подали иски в суд ЕС, сообщает 25 мая «Коммерсантъ».



Что именно намерены оспаривать финансовые организации, не сообщается. Дополнительной информации в картотеке нет, судебные разбирательства они тоже не комментируют. Вероятнее всего, банки оспаривают сами санкции, считает руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева. Процедура судебного разбирательства может растянуться на несколько лет.



Успешный кейс по оспариванию санкций ЕС есть у иранских банков: в 2013 году банк Saderat смог добиться их аннулирования. Однако, как считают эксперты, перспективы у банков РФ не такие высокие: секторальные санкции ЕС пытались оспорить попавшие под них в 2014 году Сбербанк и ВТБ, однако суд их отклонил, а самим финансовым организациям поручили оплатить расходы ответчика — Совета ЕС.

