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    На фестивале новой музыки reMusik.org проведут мировые премьеры и обсудят искусственный интеллект

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    С 24 мая по 7 июня в Петербурге пройдет международный фестиваль новой музыки, проводимый центром современной музыки «reMusik.org». Художественный руководитель фестиваля — иранский композитор Мехди Хоссейни, выпускник аспирантуры петербургской консерватории, где он учился у Сергея Слонимского.

    CEAMMC Artists
    CEAMMC ArtistsФото: предоставлено организаторами
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    Фестиваль проводится уже в десятый раз, и каждый год в его программе — российские и мировые премьеры. Всего в 2023 году запланировано свыше полусотни событий на разных площадках — в Концертном зале Мариинского театра, Большом зале Филармонии, на Новой сцене Александринского театра, в Доме Радио, Шереметевском дворце и других.

    «Специализация» фестиваля — разные направления академической музыки (экспериментальная, электроакустическая, электронная музыка, мультимедийные проекты, импровизация), а также перформансы и экспериментальные выступления.

    Открытие фестиваля проходит Среди участников этого года — Ансамбль Répons, Петербургский Молот-ансамбль, Московский Ансамбль Современной Музыки, Ансамбль «Галерея актуальной музыки», солисты Вячеслав Гайворонский (труба), Владислав Песин (скрипка) и другие — всего около сотни музыкантов и 60 композиторов.

    Юлия Мигунова (виолончель)
    Юлия Мигунова (виолончель)Фото: предоставлено организаторами
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    У фестиваля есть и образовательный блок — «Композиторские курсы reMusik.org», которые проводятся онлайн. А также дискуссии — «Новая музыка цифрового формата в постпандемийной реальности», «Новая музыка как форма коммуникации», «Новая музыка и вызовы современности» и круглый стол «Новая музыка и искусственный интеллект: композитор vs машина».

    Полная программа — на сайте фестиваля.

    18+

    CEAMMC Artists
    CEAMMC ArtistsФото: предоставлено организаторами
    Юлия Мигунова (виолончель)
    Юлия Мигунова (виолончель)Фото: предоставлено организаторами

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