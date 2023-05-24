    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, зап

    763мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.97eur86.2

    Упитанная енотовидная собака весело скачет в Нижне-Свирском заповеднике

    324
    обсудить

    Кто точно умеет наслаждаться хорошей погодой — это енотовидная собака из Нижне-Свирского заповедника. Она успевает и позировать перед фотоловушкой, и бегать, чтобы растрясти жирок.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    Кадры с животным 24 мая публикует пресс-служба заповедника. Собака сначала трусит к упавшему дереву и деловито перебирается через него, раскачивая ветки. Затем вдруг начинается бодрый забег, и енотовидная собака скрывается из кадра.

    Фотоловушка не впервые раскрывает тайны личной жизни енотовидной собаки. Недавно ее видели в компании бобра и лося.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нижне-Свирский заповедникЕнотовидная собака
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close