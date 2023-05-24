Упитанная енотовидная собака весело скачет в Нижне-Свирском заповеднике

Кто точно умеет наслаждаться хорошей погодой — это енотовидная собака из Нижне-Свирского заповедника. Она успевает и позировать перед фотоловушкой, и бегать, чтобы растрясти жирок.
Кадры с животным 24 мая публикует пресс-служба заповедника. Собака сначала трусит к упавшему дереву и деловито перебирается через него, раскачивая ветки. Затем вдруг начинается бодрый забег, и енотовидная собака скрывается из кадра.
Фотоловушка не впервые раскрывает тайны личной жизни енотовидной собаки. Недавно ее видели в компании бобра и лося.