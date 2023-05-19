Приходят как-то к реке лось, бобер и енотовидная собака. Будни Нижне-Свирского заповедника

Если понаблюдать за рекой в Нижне-Свирском государственном заповеднике, становится понятно, что это место весьма популярно у местных обитателей. Вынужденное соседство их не смущает — отдыхают рядышком.
Видео с фотоловушки 17 мая публикует пресс-служба заповедника. Сначала появляется бобер, который деловито шныряет в траве у воды. Когда он скрывается, становится заметен лось — он спокойно лежит в реке чуть поодаль. Пробежались по берегу и енотовидные собаки — в это же время по реке кто-то плыл. Затем на видео снова засветился лось, а точнее — его ноги.
Ранее «Фонтанка» показывала, как «переодевается» другой обитатель заповедника — заяц-беляк.