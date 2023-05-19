    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    770мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd80.04eur86.5

    Приходят как-то к реке лось, бобер и енотовидная собака. Будни Нижне-Свирского заповедника

    739
    1 комментарий

    Если понаблюдать за рекой в Нижне-Свирском государственном заповеднике, становится понятно, что это место весьма популярно у местных обитателей. Вынужденное соседство их не смущает — отдыхают рядышком.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    Видео с фотоловушки 17 мая публикует пресс-служба заповедника. Сначала появляется бобер, который деловито шныряет в траве у воды. Когда он скрывается, становится заметен лось — он спокойно лежит в реке чуть поодаль. Пробежались по берегу и енотовидные собаки — в это же время по реке кто-то плыл. Затем на видео снова засветился лось, а точнее — его ноги.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как «переодевается» другой обитатель заповедника — заяц-беляк.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нижне-Свирский заповедник
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close