Акции «Газпрома» упали на 4% после рекомендации не выплачивать дивиденды

Акции «Газпрома» подешевели на фоне рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам второй половины 2022 года.



Как следует из данных Московской биржи, ценные бумаги «Газпрома» резко упали в цене после 15:34 мск. К пяти часам вечера падение составляло около 4%, но после этого начало медленно сокращаться. К 18:30 акции компании торговались по 167,8 рубля, что на 2,7% ниже показателя окончания предыдущих торгов.



Также после объявления решения по дивидендам падают акции «Газпром нефти» — более чем на 4%, до 516,9 рубля. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить за четвертый квартал 2022 года дивиденды в размере 12,16 рубля на бумагу, что оказалось ниже ожиданий.

