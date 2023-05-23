    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    763мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.17eur86.55

    Акции «Газпрома» упали на 4% после рекомендации не выплачивать дивиденды

    1166
    5 комментариев

    Акции «Газпрома» подешевели на фоне рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам второй половины 2022 года.

    Как следует из данных Московской биржи, ценные бумаги «Газпрома» резко упали в цене после 15:34 мск. К пяти часам вечера падение составляло около 4%, но после этого начало медленно сокращаться. К 18:30 акции компании торговались по 167,8 рубля, что на 2,7% ниже показателя окончания предыдущих торгов.

    Также после объявления решения по дивидендам падают акции «Газпром нефти» — более чем на 4%, до 516,9 рубля. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить за четвертый квартал 2022 года дивиденды в размере 12,16 рубля на бумагу, что оказалось ниже ожиданий.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость23 Мая 2023 в 20:35
    есть еще куда падать
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close