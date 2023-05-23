«Газпром нефть» выплатит остаток дивидендов за 2022 года по 12,16 рубля на акцию

Совет директоров «Газпром нефти» принял решение о выплате дивидендов за IV квартал 2022 года в размере 12,16 рубля на акцию, сообщается на сайте раскрытия информации 23 мая.



В общей сложности за успехи «Газпром нефти» прошлого года акционеры получат 81,94 рубля за акцию, или 388,5 млрд рублей.



«Газпром нефть» редко практикует поквартальную выплату дивидендов. В прошлом году впервые по итогам 9 месяцев акционеры уже получили 69,78 рубля на акцию.



Оставшиеся 12,16 рубля на акцию получат те, кто купит акции «Газпром нефти» не позднее 6 июля. В таком случае относительно сегодняшней биржевой цены акций дивидендная доходность составит 2,28%.

