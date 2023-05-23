«Газпром» отказался выплачивать дивиденды за вторую половину 2022 года

Совет директоров «Газпрома» во вторник, 23 мая, принял решение не выплачивать дивиденды за 2-е полугодие 2022 года. Ранее монополист отметился рекордными в российской истории дивидендами за первые 6 месяцев года.
Аналитики перед советом директоров гадали, какие будут дивиденды «Газпрома» за 2022 год. Прогнозы разнились от нуля до 22–25 рублей на акцию сверх уже тех 51,03 рубля, которые были перечислены акционерам ранее. Сбылись прогнозы пессимистов.
Однако даже с уже сделанными выплатами «Газпром» намного перевыполнил свою цель перечислять на дивиденды 50% чистой прибыли. По итогам финансового года она составила всего 1,3 трлн рублей (из них на долю акционеров пришлось 1,225 триллиона), что на фоне 1,2 трлн, заплаченных ранее, можно характеризовать как «почти все».
В отличие от предыдущих лет, в 2022-м монополист не публиковал квартальных отчетов, так что судить о том, как росла его выручка и как снижалась чистая прибыль, по ходу года не получится.
Опираясь на консолидированную отчетность за весь год, можно констатировать, что выручка «Газпрома» относительно предыдущего года заметно выросла (примерно на 15% до 11,7 трлн рублей), однако куда быстрее росли операционные расходы — сразу на 21%, до 9,3 триллиона. Соответственно, за счет этого и других факторов упала и чистая прибыль — всего 1,31 трлн рублей, что на 40% меньше, чем годом ранее. Среди заметных потерь — списание почти 420 млрд рублей за счет обесценивания активов.