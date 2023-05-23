«Газпром» отказался выплачивать дивиденды за вторую половину 2022 года

Совет директоров «Газпрома» во вторник, 23 мая, принял решение не выплачивать дивиденды за 2-е полугодие 2022 года. Ранее монополист отметился рекордными в российской истории дивидендами за первые 6 месяцев года.



Аналитики перед советом директоров гадали, какие будут дивиденды «Газпрома» за 2022 год. Прогнозы разнились от нуля до 22–25 рублей на акцию сверх уже тех 51,03 рубля, которые были перечислены акционерам ранее. Сбылись прогнозы пессимистов.



Однако даже с уже сделанными выплатами «Газпром» намного перевыполнил свою цель перечислять на дивиденды 50% чистой прибыли. По итогам финансового года она составила всего 1,3 трлн рублей (из них на долю акционеров пришлось 1,225 триллиона), что на фоне 1,2 трлн, заплаченных ранее, можно характеризовать как «почти все».

