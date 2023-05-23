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    Сейсморазведочные взрывы разрушили древнюю стоянку в Иркутской области. Возбуждено дело

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    Жители Качугского района Иркутской области пожаловались в полицию на организацию, которая провела сейсморазведочные взрывы на берегу реки Тальма. Оказалось, что эти действия разрушили древнюю стоянку.

    О возбуждении уголовного дела о нарушении правил сохранения или использования памятников культурного наследия 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Отмечается, что «разрушения археологического значения» повлекли ущерб около 7 миллионов рублей.

    Прокуратура вынесла руководителю геологоразведочной организации представление об устранении нарушений. В ведомстве рассказали ТАСС, что разрушена была стоянка древнего человека Хортей-2, которая датируется ранним железным веком (VII-III века до н. э.). Объект входит в группу Тальминских писаниц, включающую древние петроглифы на скалах, сообщает IRCITY.RU.

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    Иркутская область
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    Комментарии 4

    Гость23 Мая 2023 в 11:55
    Платная была стоянка?
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