Проспекту Ветеранов нарастят почти 2 километра — до Красносельского шоссе

Одну из крупнейших автомобильных магистралей Кировского и Красносельского районов Петербурга продлят до территории Петродворцового района. Смольный одобрил аренду соответствующего участка под строительство нового отрезка дороги.
«На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено предоставление земельного участка в Петродворцовом районе в аренду инвестору для строительства нового участка проспекта Ветеранов от проспекта Будённого до Красносельского шоссе», — сообщает 22 мая пресс-служба администрации губернатора.
Новый участок будет четырехполосным, а его протяженность ориентировочно составит 1,7 километра. После завершения строительства дорогу выкупят в городскую собственность. Участок напрямую свяжет проспект Ветеранов с Красносельским шоссе, что должно улучшить транспортную доступность строящихся жилых кварталов и дорожную ситуацию на юго-западе Петербурга в целом.