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    Проспекту Ветеранов нарастят почти 2 километра — до Красносельского шоссе

    1967
    4 комментария

    Одну из крупнейших автомобильных магистралей Кировского и Красносельского районов Петербурга продлят до территории Петродворцового района. Смольный одобрил аренду соответствующего участка под строительство нового отрезка дороги.

    «На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено предоставление земельного участка в Петродворцовом районе в аренду инвестору для строительства нового участка проспекта Ветеранов от проспекта Будённого до Красносельского шоссе», — сообщает 22 мая пресс-служба администрации губернатора.

    Новый участок будет четырехполосным, а его протяженность ориентировочно составит 1,7 километра. После завершения строительства дорогу выкупят в городскую собственность. Участок напрямую свяжет проспект Ветеранов с Красносельским шоссе, что должно улучшить транспортную доступность строящихся жилых кварталов и дорожную ситуацию на юго-западе Петербурга в целом.

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    ПетербургСтроительство дорог
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    Комментарии 4

    Гость22 Мая 2023 в 20:24
    Правильнее было бы построить путепровод возле ж/д станции Сергиево (Володарская), вместо переезда. Но путепровод у нас - это что-то фантастическое, к сожалению.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 20:12
    Тады Красносельскому шоссе ахтунг наступит и капут! Оно, вроде по 1 полосе в каждую сторону!
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 19:47
    Да уж , человейник там знатный. Метро бы там .Че , денег нет ? Ну , на нет и суда нет.
    +1−0
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