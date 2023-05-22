Колея, которой не станет, замедлит КАД на северо-востоке Петербурга

Дорожные работы продолжают ограничивать движение на кольцевой автодороге Петербурга. Следующим участком, где уберут колейность, станет отрезок между Шафировским проспектом и дорогой Петербург — Матокса.
С 25 мая по 4 июня на участке внешнего кольца с 38-го по 30-й километр КАД перекроют третью и четвертую полосы, сообщает 22 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Колейность покрытия будут устранять на обеих. На первой и второй в это время снизят разрешенную скорость до 50 км/ч. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг».
Помимо этого дорожные работы ограничивают движение на следующих участках кольцевой:
- с 16 по 26 мая — на внутреннем кольце между путепроводом над кольцевой в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом;
- с 16 по 28 мая — на внешнем кольце между Мурманским и Рябовским шоссе;
- с 17 по 24 мая — на внешнем кольце между Колтушским и Рябовским шоссе;
- с 21 по 26 мая — на внутреннем кольце у развязки с Парашютной улицей;
- с 22 по 29 мая — на внешнем кольце между вантовым мостом и Мурманским шоссе;
- с 14 по 20 июня — на путепроводе на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Выборгском шоссе.