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    Колея, которой не станет, замедлит КАД на северо-востоке Петербурга

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    Дорожные работы продолжают ограничивать движение на кольцевой автодороге Петербурга. Следующим участком, где уберут колейность, станет отрезок между Шафировским проспектом и дорогой Петербург — Матокса.

    С 25 мая по 4 июня на участке внешнего кольца с 38-го по 30-й километр КАД перекроют третью и четвертую полосы, сообщает 22 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Колейность покрытия будут устранять на обеих. На первой и второй в это время снизят разрешенную скорость до 50 км/ч. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг».

    Помимо этого дорожные работы ограничивают движение на следующих участках кольцевой:

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    ПетербургКАДОграничения движения транспортаРемонт дорог
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