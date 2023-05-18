На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют путепровод над кольцевой

Ремонт на неделю закроет путепровод на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Выборгском шоссе. Объезжать придется через разворотную петлю неподалеку.
С 14 по 20 июня на 18-м километре КАД будет полностью перекрыто движение по съезду с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо и с внутреннего кольца на Выборгское шоссе, сообщает 18 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объехать перекрытый путепровод можно будет через разворотную петлю с внешнего на внутреннее кольцо КАД на 17-м километре кольцевой, в районе складов, и через развязку с проспектом Энгельса на 24-м километре КАД.
На путепроводе заменят гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, отбойники и перила. Работы выполнит АО ВАД в рамках реконструкции северного участка КАД. Движение по направлениям из Парголово и Сертолово на внутреннее кольцо будет полностью перекрыто до 13 июля.