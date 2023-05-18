    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd80.76eur87.57

    На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют путепровод над кольцевой

    953
    обсудить
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Ремонт на неделю закроет путепровод на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Выборгском шоссе. Объезжать придется через разворотную петлю неподалеку.

    С 14 по 20 июня на 18-м километре КАД будет полностью перекрыто движение по съезду с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо и с внутреннего кольца на Выборгское шоссе, сообщает 18 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объехать перекрытый путепровод можно будет через разворотную петлю с внешнего на внутреннее кольцо КАД на 17-м километре кольцевой, в районе складов, и через развязку с проспектом Энгельса на 24-м километре КАД.

    На путепроводе заменят гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, отбойники и перила. Работы выполнит АО ВАД в рамках реконструкции северного участка КАД. Движение по направлениям из Парголово и Сертолово на внутреннее кольцо будет полностью перекрыто до 13 июля.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургКАДПерекрытия движения
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close