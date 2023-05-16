КАД между Колтушским и Рябовским шоссе вдвое сузит ремонт

На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность. Новые ограничения ждут водителей в восточной части КАД.
С 17 по 24 мая на участке с
Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Ремонт выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Аналогичные работы до 20 и 21 мая соответственно ограничили движение на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Мурманским шоссе и на внешнем кольце между вантовым мостом и путепроводом в районе Ленинградской улицы, а с 16 мая — на участках от Ленинградской улицы до вантового моста и от Мурманского и Рябовского шоссе.