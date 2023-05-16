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    КАД между Колтушским и Рябовским шоссе вдвое сузит ремонт

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность. Новые ограничения ждут водителей в восточной части КАД.

    С 17 по 24 мая на участке с 41-го по 40-й километр внешнего кольца КАД перекроют третью и четвертую полосы движения, сообщает 16 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах во время работ скорость ограничат до 50 км/ч.

    Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Ремонт выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Аналогичные работы до 20 и 21 мая соответственно ограничили движение на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Мурманским шоссе и на внешнем кольце между вантовым мостом и путепроводом в районе Ленинградской улицы, а с 16 мая — на участках от Ленинградской улицы до вантового моста и от Мурманского и Рябовского шоссе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспорта
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