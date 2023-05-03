На КАД перекроют две полосы между вантовым мостом и Кудрово

Водителей снова ждут ограничения движения на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Но теперь дорожники будут устранять колейность на внешнем кольце.
С 10 по 21 мая на участке внешнего кольца КАД с 56-го по 49-й километр, между вантовым мостом и путепроводом в районе Ленинградской улицы, будут перекрыты третья и четвёртая полосы движения, сообщает 3 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.
Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Они будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки работ могут быть изменены с учётом погодных условий.
На минувших выходных дорожники досрочно завершили работы у вантового моста на внутреннем кольце КАД. Там меняли деформационный шов, из-за чего с конца марта на этом участке регулярно скапливалась пробка.