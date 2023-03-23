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    На вантовом мосту на КАД перекрыты две полосы. Там аварийно восстанавливают шов

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы раньше срока сузили вантовый мост на КАД Петербурга. Ремонтировать его планируют до утра.

    На 56-м километре внутреннего кольца КАД в связи с аварийно-восстановительными работами на деформационном шве на Большом Обуховском мосту перекрыты первая и вторая полосы движения, сообщает 23 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На оставшихся для проезда полосах скорость ограничена до 50 км/ч.

    Аварийные работы планируется завершить до 6:00 24 марта. Выполняет их ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Напомним, в апреле на этом участке запланированы работы по замене деформационного шва. Связанные с ними ограничения продлятся с 6 апреля по 10 мая.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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