На вантовом мосту на КАД перекрыты две полосы. Там аварийно восстанавливают шов

Дорожные работы раньше срока сузили вантовый мост на КАД Петербурга. Ремонтировать его планируют до утра.
На 56-м километре внутреннего кольца КАД в связи с аварийно-восстановительными работами на деформационном шве на Большом Обуховском мосту перекрыты первая и вторая полосы движения, сообщает 23 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На оставшихся для проезда полосах скорость ограничена до 50 км/ч.
Аварийные работы планируется завершить до 6:00 24 марта. Выполняет их ООО «ЕвроТрансСтрой».
Напомним, в апреле на этом участке запланированы работы по замене деформационного шва. Связанные с ними ограничения продлятся с 6 апреля по 10 мая.