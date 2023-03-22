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    Вантовый мост на КАД на месяц сузят дорожные работы

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники в начале апреля приступят к замене деформационного шва на вантовом мосту на кольцевой автодороге Петербурга. Месяц с небольшим там будут перекрыты две полосы.

    С 6 по 24 апреля на 56-м километре внутреннего кольца КАД будут закрыты для проезда первая и вторая полосы, а с 25 апреля по 10 мая — третья и четвёртая полосы, сообщает 22 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На остальных полосах внутреннего кольца на время работ ограничат скорость движения до 50 км/ч.

    Ремонт будет вестись круглосуточно, в три смены. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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