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    Дорожники досрочно окончили ремонт около вантового моста на КАД

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    Ремонт на КАД на Большом Обуховском мосту завершили досрочно. Об этом 29 апреля сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Закончить работы по замене деформационного шва на 56-м километре внутреннего кольца на кольцевой автодороге планировали 5 мая 2023 года.

    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что все временные технические средства организации дорожного движения были демонтированы, а ограничения сняты. Движение транспорта осуществляется штатно по четырём полосам.

    О ремонтных работах на вантовом мосту на КАД «Фонтанка» сообщала ещё в конце марта.

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    КАДРемонт
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