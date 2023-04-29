Дорожники досрочно окончили ремонт около вантового моста на КАД

Ремонт на КАД на Большом Обуховском мосту завершили досрочно. Об этом 29 апреля сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Закончить работы по замене деформационного шва на 56-м километре внутреннего кольца на кольцевой автодороге планировали 5 мая 2023 года .

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что все временные технические средства организации дорожного движения были демонтированы, а ограничения сняты. Движение транспорта осуществляется штатно по четырём полосам.

О ремонтных работах на вантовом мосту на КАД «Фонтанка» сообщала ещё в конце марта.