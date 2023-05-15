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    КАД между Кудрово и вантовым сузят вдвое на полторы недели

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Многострадальный участок КАД на юго-востоке Петербурга ждут новые ограничения. Для ликвидации колейности снова сузят внутреннее кольцо.

    С 16 по 26 мая на участке с 48-го по 56-й километр внутреннего кольца КАД, между путепроводом над кольцевой в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом, будут перекрыты первая и вторая полосы, сообщает 15 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвёртой полосах в этот период ограничат скорость до 50 км/ч.

    На всем протяжении участка с 48-го по 56-й километр будут устранять колейность в первой полосе, а на отрезке с 50-го по 52-й километр — на первой и второй. Работы ведет ООО «Техносфера Инжиниринг».

    Напомним, что сейчас на внутреннем кольце устраняют колейность на третьей и четвертой полосах в районе развязки с Мурманским шоссе. Ограничения там планировались до 20 мая. Помимо этого, до 21 мая ограничено движение по внешнему кольцу с 56-го по 49-й километр КАД. Также с 16 по 28 мая сузят участок внешнего кольца между Мурманским и Рябовским шоссе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспорта
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