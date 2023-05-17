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    На КАД перекроют полосу у развязки с Парашютной улицей

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Движение на севере кольцевой автодороги Петербурга почти на неделю ограничат дорожные работы. Потесниться придется на внутреннем кольце.

    С 21 по 26 мая на 12-м километре КАД, в районе развязки с Парашютной улицей, для движения перекроют первую полосу на внутреннем кольце, сообщает 17 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там будут укладывать верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

    Работы на участке ведутся в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Выполняет их АО «АБЗ-Дорстрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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