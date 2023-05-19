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    Многострадальному участку КАД в районе Мурманского шоссе добавят еще ограничений

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На юго-восточном участке кольцевой автодороги Петербурга с понедельника вступят в силу очередные ограничения движения из-за дорожных работ. На неделю сузят шестикилометровый отрезок внешнего кольца.

    С 22 по 29 мая на участке с 56-го по 51-й километр внешнего кольца КАД, между вантовым мостом и развязкой с Мурманским шоссе, перекроют первую и вторую полосы движения, сообщает 19 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвертой полосах на это время ограничат скорость до 50 км/ч. На второй полосе будут устранять колейность дорожного покрытия. Работы ведет ООО «Техносфера Инжиниринг».

    На юго-восточной части КАД уже действуют несколько ограничений из-за дорожных работ. Еще несколько введут на севере кольцевой. Движение ограничено:

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспорта
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