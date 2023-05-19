Многострадальному участку КАД в районе Мурманского шоссе добавят еще ограничений

На юго-восточном участке кольцевой автодороги Петербурга с понедельника вступят в силу очередные ограничения движения из-за дорожных работ. На неделю сузят шестикилометровый отрезок внешнего кольца.
С 22 по 29 мая на участке с
На юго-восточной части КАД уже действуют несколько ограничений из-за дорожных работ. Еще несколько введут на севере кольцевой. Движение ограничено:
- с 10 по 21 мая — на внешнем кольце между вантовым мостом и путепроводом в районе Ленинградской улицы;
- с 12 по 20 мая — на внутреннем кольце в районе развязки с Мурманским шоссе;
- с 16 по 26 мая — на внутреннем кольце между путепроводом над кольцевой в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом;
- с 16 по 28 мая — на внешнем кольце между Мурманским и Рябовским шоссе;
- с 17 по 24 мая — на внешнем кольце между Колтушским и Рябовским шоссе;
- с 21 по 26 мая — на внутреннем кольце у развязки с Парашютной улицей;
- с 14 по 20 июня — на путепроводе на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Выборгском шоссе.