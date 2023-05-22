"А давайте поработаем!" В России предлагают ввести шестидневную рабочую неделю

В России предлагают ввести шестидневную рабочую неделю, сообщают 22 мая «Известия». Соответствующее обращение направила главе Минтруда Антону Котякову Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

По мнению авторов идеи, шестидневка поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. И выполнить задачи, обозначенные на 2023 год Владимиром Путиным. В частности, укрепить экономический суверенитет.

В ассоциации «Аванти» вспомнили, что во время Великой Отечественной войны советские люди трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Потом перешли на график «шесть рабочих дней по семь часов». А пятидневку и восьмичасовой рабочий день узаконили только в 1967 году.



Сама инициатива уже вызвала споры, как и уместность исторических аналогий от бизнес-патриотов. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что вводить шестидневку работодатели могут и сейчас, передаёт ТАСС. Но это предполагает согласие работников и дополнительную оплату за сверхурочный труд.



«Привлечение сотрудника к сверхурочным работам возможно с его согласия, а без его согласия - только в ситуациях, описанных в трудовом кодексе, - чрезвычайные ситуации и т. д." - пояснил замглавы ФНПР Александр Шершуков(цитата по ТАСС). Он также считает, что ссылки авторов инициативы на Великую Отечественную войну некорректны, так как СВО отличается по статусу.

