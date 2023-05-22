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    "А давайте поработаем!" В России предлагают ввести шестидневную рабочую неделю

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    11 комментариев

    В России предлагают ввести шестидневную рабочую неделю, сообщают 22 мая «Известия». Соответствующее обращение направила главе Минтруда Антону Котякову Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

    По мнению авторов идеи, шестидневка поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. И выполнить задачи, обозначенные на 2023 год Владимиром Путиным. В частности, укрепить экономический суверенитет.

    В ассоциации «Аванти» вспомнили, что во время Великой Отечественной войны советские люди трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Потом перешли на график «шесть рабочих дней по семь часов». А пятидневку и восьмичасовой рабочий день узаконили только в 1967 году.

    Сама инициатива уже вызвала споры, как и уместность исторических аналогий от бизнес-патриотов. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что вводить шестидневку работодатели могут и сейчас, передаёт ТАСС. Но это предполагает согласие работников и дополнительную оплату за сверхурочный труд.

    «Привлечение сотрудника к сверхурочным работам возможно с его согласия, а без его согласия - только в ситуациях, описанных в трудовом кодексе, - чрезвычайные ситуации и т. д." - пояснил замглавы ФНПР Александр Шершуков(цитата по ТАСС). Он также считает, что ссылки авторов инициативы на Великую Отечественную войну некорректны, так как СВО отличается по статусу.

    В конце марта 2023 ФНПР выступила с предложением, напротив, укоротить рабочую неделю. Логика такая: рабочих мест меньше, на них претендуют больше людей. Выход - сократить рабочее время, чтобы разделить ставку без потери зарплаты между несколькими работниками.

    Ещё два года назад зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовится к постепенному переходу на четырёхдневную рабочую неделю.

    И эту систему уже опробовали, например, в Совкоманке. Оказалось, режим четырехдневной рабочей недели положительно повлиял на продуктивность сотрудников. Рост эффективности заметили 97% руководителей бизнес-направлений.

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    Комментарии 11

    Игoрь22 Мая 2023 в 12:36
    - Отозвать всех уволенных в запас. Отменить отпуска. Гвардию построить на центральной площади. Форма одежды - летняя, парадная. Синие мундиры с золотой оторочкой. Рукав вшивной. Лацканы широкие. Талия на 10 см ниже, чем в мирное время.
    - Ниже?
    - То есть выше.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 12:34
    ...А давайте! Кто против?
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 12:34
    Меня не волнует...у меня шаббат..а в пятницу я с мусульманами солидарен..а в воскресенье с христианами..поэтому у меня 4х дневка...
    +0−0
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