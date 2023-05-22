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    Восьмиклассник отправил товарища в реанимацию в детском клубе в Петербурге, пытаясь разнять драку

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    10 комментариев

    Конфликт подростков в языковой студии в Адмиралтейском районе стал уголовным делом.

    Сотрудники полиции выяснили, что именно произошло в детском клубе на Парфеновской улице, откуда 19 мая увезли в больницу 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Ребенку, по предварительной информации, стало плохо через несколько часов после утренней потасовки. Он якобы рассказал, что 15-летнему участнику клуба показалось, что между ним и третьим участником началась драка. Старший мальчик решил их разнять, но получил удар. Тогда он сам нанес удар в живот пострадавшему.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    В отношении восьмиклассника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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    Комментарии 10

    Гость22 Мая 2023 в 12:27
    То есть не мигранты? И где же вчерашние игроки в цвета, языки замёрзли? 🤭
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 10:57
    Орочье детство
    +2−5
    28030692822 Мая 2023 в 10:50
    Двое дерутся-третий не лезь.
    +1−3
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