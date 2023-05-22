Восьмиклассник отправил товарища в реанимацию в детском клубе в Петербурге, пытаясь разнять драку

Конфликт подростков в языковой студии в Адмиралтейском районе стал уголовным делом.
Сотрудники полиции выяснили, что именно произошло в детском клубе на Парфеновской улице, откуда 19 мая увезли в больницу 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Ребенку, по предварительной информации, стало плохо через несколько часов после утренней потасовки. Он якобы рассказал, что 15-летнему участнику клуба показалось, что между ним и третьим участником началась драка. Старший мальчик решил их разнять, но получил удар. Тогда он сам нанес удар в живот пострадавшему.
СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В отношении восьмиклассника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.