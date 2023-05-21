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    В Германии расследуют отравление двух российских журналисток

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    Полиция Германии начала расследование из-за жалоб двух российских журналисток на симптомы отравления, пишет 21 мая РБК со ссылкой на немецкие СМИ.

    На плохое самочувствие пожаловались участницы конференции оппозиции в Берлине. Одним из организаторов мероприятия был политик Михаил Ходорковский* (Минюст включил его в список иностранных агентов).

    По данным СМИ, одна из пострадавших — журналистка и глава фонда «Свободная Россия»** (включен в список нежелательных организаций) Наталья Арно (Будаева). В соцсетях она рассказала, что в конце апреля — начале мая у нее появились нейропатические синдромы.

    Имя второй пострадавшей пока неизвестно. У нее сходные симптомы появились, возможно, тоже еще до конференции.

    *Включен в список иностранных агентов.

    **Включен в список нежелательных организаций.

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