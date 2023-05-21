В Германии расследуют отравление двух российских журналисток

Полиция Германии начала расследование из-за жалоб двух российских журналисток на симптомы отравления, пишет 21 мая РБК со ссылкой на немецкие СМИ.



На плохое самочувствие пожаловались участницы конференции оппозиции в Берлине. Одним из организаторов мероприятия был политик Михаил Ходорковский* (Минюст включил его в список иностранных агентов).

По данным СМИ, одна из пострадавших — журналистка и глава фонда «Свободная Россия»** (включен в список нежелательных организаций) Наталья Арно (Будаева). В соцсетях она рассказала, что в конце апреля — начале мая у нее появились нейропатические синдромы.