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    Очевидец: «Газель» на Южном шоссе поехала навстречу движению и закупорила проезд под мостом

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    3 комментария

    Соратник «моста глупости» железнодорожный путепровод на Южном шоссе (Фрунзенский район Петербурга) медленно, но верно продолжает дело. В списке — ещё одна «Газель».

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщает читатель «Фонтанки», вечером 20 мая, около 21:15, на Южном шоссе, 36, фургон поехал навстречу движению по односторонней дороге и застрял под мостом. Машины встали. «Недалеко была ДПС, женщина из другой машины все доложила им», — рассказывает читатель.

    Знаменитый «мост глупости» на Софийской улице с 2021 года закрыт на ремонт, но водители грузовиков находят узкие места. Большую часть улова собирают как раз Сортировочные мосты. Они состоят из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже первой.

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