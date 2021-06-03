Сортировочные мосты продолжают собирать урожай «ГАЗелей» вместо закрытого «моста глупости» в Петербурге. Днем 3 июня под ними вновь «раздели» фургон, перевозивший чей-то груз.
Как сообщают очевидцы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург», под железнодорожными мостами на Южном шоссе не проехала грузовая «ГАЗель» с тентованным кузовом. Металлическая балка буквально вырвала этот тент, сложив его на дороге за машиной, как крышу кабриолета. Часть перевозимого груза выпала на дорогу.
Аналогичное ДТП с фургоном произошло под сортировочными мостами две недели назад. Правда, кузов у «ГАЗели» был жесткий, и его переломало вместе с грузом.