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Сложил, как крышу кабриолета. Грузовая «ГАЗель» «обестентилась» под мостами на Южном шоссе

Грузовая «ГАЗель» сорвала себе тент об один из «мостов глупости» в Петербурге

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Сортировочные мосты продолжают собирать урожай «ГАЗелей» вместо закрытого «моста глупости» в Петербурге. Днем 3 июня под ними вновь «раздели» фургон, перевозивший чей-то груз.

Как сообщают очевидцы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург», под железнодорожными мостами на Южном шоссе не проехала грузовая «ГАЗель» с тентованным кузовом. Металлическая балка буквально вырвала этот тент, сложив его на дороге за машиной, как крышу кабриолета. Часть перевозимого груза выпала на дорогу.

Аналогичное ДТП с фургоном произошло под сортировочными мостами две недели назад. Правда, кузов у «ГАЗели» был жесткий, и его переломало вместе с грузом.

Фото: «Неизданное | Санкт-Петербург»

Напомним, что знаменитый сотнями застрявших машин «мост глупости» на Софийской улице с 13 марта этого года закрыли на ремонт. Хотя в апреле одному из водителей удалось застрять там, даже несмотря на перекрытый проезд.

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Комментарии (1)

DEMOMON
И «обестентилась» и обесценилась.
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