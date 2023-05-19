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    Йоркширский терьер погиб в ДТП в Киришах. Хозяин попросил полицию найти обидчика

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    Смертельное (но не для людей) ДТП произошло минувшим вечером в Киришах. Подробности стали известны «Фонтанке» 19 мая.

    35-летний житель города вчера обратился в полицию и рассказал, что около 21:20 на улице Мира, 2, серо-золотистый «Сузуки» сбил его собаку — йоркширского терьера. Собака гуляла у дома без поводка и выбежала на дорогу. Она погибла на месте. Водитель останавливаться не стал.

    Заявитель попросил у правоохранителей содействия в розыске водителя, скрывшегося с места. А также уточнил, что купил собаку в 2018 году за 10 тысяч рублей. Полиция ведёт проверку.


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