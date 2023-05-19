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    На севере Петербурга мужчина потерял сознание на улице. Он переборщил с таблетками для потенции

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    В тяжелом состоянии из Приморского района в НИИ скорой помощи привезли мужчину, который потерял сознание на улице. Причина его состояния — неумелый прием таблеток для потенции.

    23-летнему мужчине стало плохо у дома 51, корпус 1, по Комендантскому проспекту накануне около половины девятого, стало известно «Фонтанке» 19 мая. В тяжелом состоянии мужчину увезли в стационар, где медики поставили ему диагноз «острое отравление». По предварительной информации, он переборщил с таблетками для потенции.

    Проводится проверка.

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