На севере Петербурга мужчина потерял сознание на улице. Он переборщил с таблетками для потенции

В тяжелом состоянии из Приморского района в НИИ скорой помощи привезли мужчину, который потерял сознание на улице. Причина его состояния — неумелый прием таблеток для потенции.



23-летнему мужчине стало плохо у дома 51, корпус 1, по Комендантскому проспекту накануне около половины девятого, стало известно «Фонтанке» 19 мая. В тяжелом состоянии мужчину увезли в стационар, где медики поставили ему диагноз «острое отравление». По предварительной информации, он переборщил с таблетками для потенции.



Проводится проверка.

