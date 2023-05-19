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    ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами, Великобритания запретила их импорт

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    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия, сообщил телеканал Sky News.

    «В этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующие запреты на российское железо и сталь», — уточняется в заявлении премьера, опубликованном его канцелярией (перевод по «Интерфаксу»).

    Также Лондон намерен ввести санкции в отношении 86 физлиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе против тех, «кто вовлечен в ключевые потоки доходов, такие как энергетика, металлы и судоходство».

    Евросоюз тоже будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил 19 мая председатель Евросовета Шарль Мишель на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7.

    «Российские алмазы не вечны», — приводит Bloomberg слова Мишеля.

    На уровне ЕС запрет на торговлю алмазами потребует поддержки всех стран-членов.

    Саммит лидеров «большой семерки» открылся в Хиросиме 19 мая и продлится до 21-го.


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