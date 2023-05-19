ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами, Великобритания запретила их импорт

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия, сообщил телеканал Sky News.



«В этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующие запреты на российское железо и сталь», — уточняется в заявлении премьера, опубликованном его канцелярией (перевод по «Интерфаксу»).



Также Лондон намерен ввести санкции в отношении 86 физлиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе против тех, «кто вовлечен в ключевые потоки доходов, такие как энергетика, металлы и судоходство».

