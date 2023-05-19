ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами, Великобритания запретила их импорт

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия, сообщил телеканал Sky News.
«В этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующие запреты на российское железо и сталь», — уточняется в заявлении премьера, опубликованном его канцелярией (перевод по «Интерфаксу»).
Также Лондон намерен ввести санкции в отношении 86 физлиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе против тех, «кто вовлечен в ключевые потоки доходов, такие как энергетика, металлы и судоходство».
Евросоюз тоже будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил 19 мая председатель Евросовета Шарль Мишель на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7.
«Российские алмазы не вечны», — приводит Bloomberg слова Мишеля.
На уровне ЕС запрет на торговлю алмазами потребует поддержки всех стран-членов.
Саммит лидеров «большой семерки» открылся в Хиросиме 19 мая и продлится до 21-го.