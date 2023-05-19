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    Правящая партия Грузии объяснила, почему не желает выпускать президента в ЕC

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    Правящая партия Грузии выступила против визита президента страны Саломе Зурабишвили в Европейский союз. По словам главы «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, главу государство опасаются выпускать, потому что ее выступления перед Европарламентом может навредить стране и ее стремлению получить статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом 18 мая сообщает грузинский «Первый канал».

    Для поезда за рубеж Зурабишвили нужно разрешение правительство, которое сформировано грузинской правящей партией.

    «Правительство имеет полное право, данное Конституцией, не давать согласия на визит президента. Мы опасаемся, что визит президента и ее заявления нанесут ущерб нашим усилиям по получению статуса кандидата. Конечно, лучше, чтобы у президента не было широкой арены для таких дискредитирующих заявлений, чтобы не навредить процессу получения статуса кандидата», — заявил Кобахидзе.

    Недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили вступила в конфликт с правительством из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией.

    Как отмечает РБК, Саломе Зурабишвили должна была посетить Страсбург и выступить перед депутатами Европарламента 18 апреля. Поезду пришлось отложить, потому что правительство Грузии не согласовало визит. Поездка была перенесена на 31 мая.

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    ГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеЕвропейский союз
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