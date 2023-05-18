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    В Петербурге сносят самую известную «заброшку» — дом Басевича

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    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге 18 мая на Большой Пушкарской улице начался снос самой известной городской «заброшки» — дома Басевича — ради «реконструкции» под апартаменты для актеров театра Бориса Эйфмана, передает корреспондент «Фонтанки». Рабочие успели снести часть стены здания.

    Градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос» сообщал о начале работ еще 15 мая, когда, по информации активистов, здание могли начать резать алмазными дисками. 18 мая за демонтаж взялась тяжелая строительная техника.

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    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен. Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».


    В настоящее время в судах рассматриваются сразу три иска градозащитников по дому Басевича: об оспаривании аварийности здания, проектной документации и отказе признать здание памятником. В мерах предварительной защиты в виде временного запрета на любые работы и снос истцам было отказано. В марте Смольный отказался признать дом Басевича памятником.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

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