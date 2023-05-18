В Петербурге сносят самую известную «заброшку» — дом Басевича

В Петербурге 18 мая на Большой Пушкарской улице начался снос самой известной городской «заброшки» — дома Басевича — ради «реконструкции» под апартаменты для актеров театра Бориса Эйфмана, передает корреспондент «Фонтанки». Рабочие успели снести часть стены здания.
Градозащитный телеграм-канал «SOS СПб Снос» сообщал о начале работ еще 15 мая, когда, по информации активистов, здание могли начать резать алмазными дисками. 18 мая за демонтаж взялась тяжелая строительная техника.
Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен. Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».
В настоящее время в судах рассматриваются сразу три иска градозащитников по дому Басевича: об оспаривании аварийности здания, проектной документации и отказе признать здание памятником. В мерах предварительной защиты в виде временного запрета на любые работы и снос истцам было отказано. В марте Смольный отказался признать дом Басевича памятником.