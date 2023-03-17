Смольный отказался признавать памятником дом Басевича

По мнению комиссии, в числе творений архитектора Алексея Зазерского, автора проекта дома Басевича, этот объект «занимает скромное место», уступая другим работам зодчего в архитектурных приемах и оформлении.

Как отмечает комитет, был проведен визуальный осмотр и фотофиксация здания, исследованы архивные научно-исследовательские материалы, историко-краеведческая и справочная литература.

Комиссия комитета по охране памятников отказалась присвоить статус выявленного объекта культурного наследия дому Басевича на Большой Пушкарской улице, 7. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба КГИОП.

«По результатам рассмотрения комиссия не выявила особенностей, которые могли бы служить основаниями для включения дома Басевича в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится на сайте КГИОП.

Ранее градозащитники не смогли оспорить в суде разрешение на строительство, на основании которого будет проведена реконструкция под гостиницу для артистов театра Бориса Эйфмана, по итогам которой будет сохранен только фрагмент лицевого фасада дома Басевича.