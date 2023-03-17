Смольный отказался признавать памятником дом Басевича

Комиссия комитета по охране памятников отказалась присвоить статус выявленного объекта культурного наследия дому Басевича на Большой Пушкарской улице, 7. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба КГИОП.
Как отмечает комитет, был проведен визуальный осмотр и фотофиксация здания, исследованы архивные научно-исследовательские материалы, историко-краеведческая и справочная литература.
По мнению комиссии, в числе творений архитектора Алексея Зазерского, автора проекта дома Басевича, этот объект «занимает скромное место», уступая другим работам зодчего в архитектурных приемах и оформлении.
«По результатам рассмотрения комиссия не выявила особенностей, которые могли бы служить основаниями для включения дома Басевича в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится на сайте КГИОП.
Ранее градозащитники не смогли оспорить в суде разрешение на строительство, на основании которого будет проведена реконструкция под гостиницу для артистов театра Бориса Эйфмана, по итогам которой будет сохранен только фрагмент лицевого фасада дома Басевича.
Суд признал здание аварийным, однако экспертиза Следственного комитета, как и судебная экспертиза, подтвердила ремонтопригодность здания.