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    Смольный отказался признавать памятником дом Басевича

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    Комиссия комитета по охране памятников отказалась присвоить статус выявленного объекта культурного наследия дому Басевича на Большой Пушкарской улице, 7. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба КГИОП.

    Как отмечает комитет, был проведен визуальный осмотр и фотофиксация здания, исследованы архивные научно-исследовательские материалы, историко-краеведческая и справочная литература.

    По мнению комиссии, в числе творений архитектора Алексея Зазерского, автора проекта дома Басевича, этот объект «занимает скромное место», уступая другим работам зодчего в архитектурных приемах и оформлении.

    «По результатам рассмотрения комиссия не выявила особенностей, которые могли бы служить основаниями для включения дома Басевича в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится на сайте КГИОП.

    Ранее градозащитники не смогли оспорить в суде разрешение на строительство, на основании которого будет проведена реконструкция под гостиницу для артистов театра Бориса Эйфмана, по итогам которой будет сохранен только фрагмент лицевого фасада дома Басевича.

    Суд признал здание аварийным, однако экспертиза Следственного комитета, как и судебная экспертиза, подтвердила ремонтопригодность здания.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен.

    Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

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