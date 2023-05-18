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    Петербургский студент и две девушки задержаны после обысков по делу о призывах к терроризму. В УФСБ добавили новую статью

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    В уголовном деле о призывах к терроризму и склонению к массовым беспорядкам, возбуждённом осенью прошлого года, появились фигуранты. Активный интернет-протест вменяют троим.

    Центр «Э» совместно с сотрудниками УФСБ и спецполком полиции накануне собрал подозреваемых из Мурино, Колпинского и Калининского районов города, стало известно «Фонтанке» 18 мая. Заходили с делом, которое родилось в пяти телеграм-чатах в сентябре прошлого года.

    Силовики оценили радикальную риторику, неприятие правоохранительных органов, оправдание насилия в свою сторону и призывы к терроризму и беспорядкам. Производства возбуждали в отношении неустановленных лиц, через восемь месяцев появилась конкретика.

    По данным следствия, администрировал четыре из пяти чатов 19-летний петербуржец, учащийся Политеха. Среди активных участников выделили 22-летнюю уроженку Архангельской области, занятую в визовом центре. Им вменили статьи 205.2 и 212 УК.

    Следствие уверено, что смелыми высказываниями в мессенджере отличилась и 21-летняя петербурженка. В отношении неё в УФСБ возбудили дело о призывах к экстремизму, дальнейшее расследование доверили Следственному комитету.

    Менее месяца назад девушка зарегистрировала ИП. Полиции она небезызвестна. На следующий день после объявления о спецоперации её задерживали в толпе протестующих на Невском проспекте. Она настаивала, что попала на акцию случайно, когда шла к другу — в маске и с соблюдением социальной дистанции. В Пушкинском райсуде не поверили и назначили шесть суток административного ареста за массовое пребывание граждан, мешавших движению.

    Молодых людей ограничили подпиской о невыезде. Следствие полагает, что знает о них не всё, и планирует выяснить.

    Накануне об обысках по сентябрьскому делу о призывах к терроризму и склонению к массовым беспорядкам сообщали правозащитники. Следственные мероприятия проходили у петербургской активистки, спрашивали в том числе о чатах в телеграме. Отмечалось, что после визита в СК её отпустили свидетелем, изъяв несколько десятков наклеек.

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