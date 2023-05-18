Петербургский студент и две девушки задержаны после обысков по делу о призывах к терроризму. В УФСБ добавили новую статью

В уголовном деле о призывах к терроризму и склонению к массовым беспорядкам, возбуждённом осенью прошлого года, появились фигуранты. Активный интернет-протест вменяют троим.



Центр «Э» совместно с сотрудниками УФСБ и спецполком полиции накануне собрал подозреваемых из Мурино, Колпинского и Калининского районов города, стало известно «Фонтанке» 18 мая. Заходили с делом, которое родилось в пяти телеграм-чатах в сентябре прошлого года.



Силовики оценили радикальную риторику, неприятие правоохранительных органов, оправдание насилия в свою сторону и призывы к терроризму и беспорядкам. Производства возбуждали в отношении неустановленных лиц, через восемь месяцев появилась конкретика.

