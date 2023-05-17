Автомойщика на чужом «Лексусе» гнали по Приморскому району до здания МВД

Сотрудники ГИБДД с погоней ловили водителя «Лексуса» в Приморском районе Петербурга ночью 17 мая. Когда поймали, оказалось, что за рулем автомойщик, а машина — клиента.
Около двух часов ночи инспекторы ДПС Приморского района заметили на Планерной улице белый Lexus LX570, который ехал с выключенным светом, и решили его проверить, рассказывает «Дорожный инспектор». Водитель, однако, останавливаться не стал, а прибавив газу, попытался скрыться. Началась погоня.
Нарушитель пролетал на красный свет, удирал по Камышовой улице, по Стародеревенской. Закончилась погоня у дома 11 по улице Ильюшина, прямо напротив здания УМВД по Приморскому району. За рулем «Лексуса» оказался нетрезвый 37-летний гражданин Узбекистана без легальных документов для нахождения на территории РФ. При проверке на алкоголь он «надул» 0,661 мг/л.
Выяснилось, что мужчина работает автомойщиком на Планерной улице, а Lexus на ней оставил клиент — для наведения лоска. В итоге на задержанного составили три протокола за проезд на красный свет (ст. 12.12 КоАП РФ) и административные материалы за пьяную езду без прав (ч.3 ст.12.8 КоАП РФ), езду без света (ст. 12.20 КоАП РФ) и без ремня безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), неостановку по требованию полиции (ст. 12.25 КоАП РФ), а также за нарушение правил пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП РФ). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ («Угон»).
Машину отправили на спецстоянку, а задержанного доставили в отдел полиции.