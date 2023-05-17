Автомойщика на чужом «Лексусе» гнали по Приморскому району до здания МВД

Сотрудники ГИБДД с погоней ловили водителя «Лексуса» в Приморском районе Петербурга ночью 17 мая. Когда поймали, оказалось, что за рулем автомойщик, а машина — клиента.

Около двух часов ночи инспекторы ДПС Приморского района заметили на Планерной улице белый Lexus LX570, который ехал с выключенным светом, и решили его проверить, рассказывает «Дорожный инспектор». Водитель, однако, останавливаться не стал, а прибавив газу, попытался скрыться. Началась погоня.