    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    761мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.98eur87.16

    В Молодежном театре на Фонтанке пройдет премьера спектакля Семена Спивака «Васса (Мать)»

    249
    обсудить
    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: предоставлено театром
    ПоделитьсяПоделиться

    19 и 20 мая пройдет премьера спектакля Семена Спивака «Васса (Мать)» по трагедии Максима Горького «Васса Железнова». Пьеса была написана в 1910 году и переработана в 1935 году. Советская версия приобрела мотивы социального неравенства и революционной борьбы, тогда как первая версия сосредоточена именно на личности владелицы пароходной компании Вассы Железновой, на сюжете о распаде большой семьи. Именно к первому, трагическому сюжету и обращается Семен Спивак.

    Создатели постановки следуют тексту Горького, но наполняют его приметами смены эпох. В центре внимания спектакля о фамильном клане Железновых — вечные взаимоотношения отцов и детей, вопрос о том, как выйти из-под родительской власти и стать свободным и независимым, как сохранить нормы морали в себе и во взаимоотношениях с людьми.

    В роли Вассы Железновой — заслуженная артистка России Екатерина Унтилова.

    Премьерные показы состоятся на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке 19 и 20 мая, а также 8 и 9 июня.

    16+

    Полина Никитина

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: предоставлено театром

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close