В Молодежном театре на Фонтанке пройдет премьера спектакля Семена Спивака «Васса (Мать)»

19 и 20 мая пройдет премьера спектакля Семена Спивака «Васса (Мать)» по трагедии Максима Горького «Васса Железнова». Пьеса была написана в 1910 году и переработана в 1935 году. Советская версия приобрела мотивы социального неравенства и революционной борьбы, тогда как первая версия сосредоточена именно на личности владелицы пароходной компании Вассы Железновой, на сюжете о распаде большой семьи. Именно к первому, трагическому сюжету и обращается Семен Спивак.

Создатели постановки следуют тексту Горького, но наполняют его приметами смены эпох. В центре внимания спектакля о фамильном клане Железновых — вечные взаимоотношения отцов и детей, вопрос о том, как выйти из-под родительской власти и стать свободным и независимым, как сохранить нормы морали в себе и во взаимоотношениях с людьми.



В роли Вассы Железновой — заслуженная артистка России Екатерина Унтилова.



Премьерные показы состоятся на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке 19 и 20 мая, а также 8 и 9 июня.

