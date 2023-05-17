В Мариинском состоится премьера оперы Моцарта «Похищение из сераля»

20 и 21 мая на основной сцене Мариинского театра пройдет премьера оперы Моцарта «Похищение из сераля». В качестве режиссера-постановщика и хореографа выступит Илья Устьянцев, а дирижёром станет Юстус Франтц.

«Похищение из сераля» — это австрийский зингшпиль, «игра с пением», музыкальная комедия с диалогами. Сюжет разворачивается в Турции 16 века в загородной резиденции Паши Селима. По словам дирижёра Юстуса Франтца, это будет «прекрасный, веселый, радостный спектакль». В опере есть похищение пиратами, разлученные влюбленные, спасение невест благородными юношами и т.д..

Мировая премьера «Похищения из сераля» состоялась 16 июля 1782 в придворном Бургтеатре в Вене — оркестром дирижировал сам Моцарт. В России «Похищение из сераля» впервые исполнили в 1802 году в Петербурге силами императорской немецкой труппы. Со сцены Мариинского театра «Похищение из сераля» впервые прозвучало лишь в ноябре прошлого года — 13 номеров из зингшпиля (всего в опере 21 номер) исполнили солисты оперы и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Юстуса Франтца.



Илья Устьянцев — режиссер из Омска, сейчас активно работает с театрами Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Алматы. Как хореограф в Мариинском театре работал над спектаклями «Евгений Онегин» (2013), «Пиковая дама» (2015), «Рождественская сказка» (2015), «Летучая мышь» (2020), «Орлеанская дева» (2021) и другими.

