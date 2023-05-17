    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, южн

    760мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.98eur87.16

    РИА: Беспилотник упал в Калужской области

    596
    1 комментарий

    Обломки БПЛА обнаружены в лесополосе в Калужской области, около деревни Тарутино. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, боеприпасов на аппарате не было. Силовики вывезли собранные детали для исследования в стационарных условиях.

    Местные жители вчера писали в соцсетях, что слышали взрыв, а затем появились кадры с трассы А-108, где, предположительно, нашли обломки. «Москва 24» пишет, что беспилотник, предположительно, был сбит вчера системой ПВО.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БеспилотникБеспилотникиУпал беспилотникБПЛАПерехват БПЛА
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close