РИА: Беспилотник упал в Калужской области

Обломки БПЛА обнаружены в лесополосе в Калужской области, около деревни Тарутино. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, боеприпасов на аппарате не было. Силовики вывезли собранные детали для исследования в стационарных условиях.



Местные жители вчера писали в соцсетях, что слышали взрыв, а затем появились кадры с трассы А-108, где, предположительно, нашли обломки. «Москва 24» пишет, что беспилотник, предположительно, был сбит вчера системой ПВО.

