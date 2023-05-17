Байден резко решил вернуться в США. Из-за этого отменили крупный саммит в Австралии

Президент США Джо Байден досрочно завершит поездку по Индо-Тихоокеанскому региону и вернется домой в воскресенье после завершения G7 в Хиросиме, чтобы уделить внимание проблеме американского госдолга. Об этом сначала сообщило CNN, а затем информацию подтвердил Белый дом.



После возвращения Байден встретится с лидерами конгресса, чтобы «гарантировать, что к установленному сроку будут предприняты действия для предотвращения дефолта», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (цитата по «Интерфаксу»).



Американский лидер после саммита «семерки» должен был посетить Папуа — Новую Гвинею, а 24 мая принять участие в «Четырехстороннем диалоге по безопасности» (QUAD) с лидерами США, Японии и Индии в Сиднее, но не сделает этого. Власти Папуа — Новой Гвинеи и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз проинформированы об изменении планов президента США, отметили в Белом доме.

