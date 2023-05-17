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    Байден резко решил вернуться в США. Из-за этого отменили крупный саммит в Австралии

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    Президент США Джо Байден досрочно завершит поездку по Индо-Тихоокеанскому региону и вернется домой в воскресенье после завершения G7 в Хиросиме, чтобы уделить внимание проблеме американского госдолга. Об этом сначала сообщило CNN, а затем информацию подтвердил Белый дом.

    После возвращения Байден встретится с лидерами конгресса, чтобы «гарантировать, что к установленному сроку будут предприняты действия для предотвращения дефолта», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (цитата по «Интерфаксу»).

    Американский лидер после саммита «семерки» должен был посетить Папуа — Новую Гвинею, а 24 мая принять участие в «Четырехстороннем диалоге по безопасности» (QUAD) с лидерами США, Японии и Индии в Сиднее, но не сделает этого. Власти Папуа — Новой Гвинеи и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз проинформированы об изменении планов президента США, отметили в Белом доме.

    После этого премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что QUAD отменён.

    «Премьер Албаниз подтвердил, что встреча лидеров QUAD в Сиднее на следующей неделе не состоится после отмены визита в Австралию президента США Джо Байдена», — сообщил австралийский телеканал ABC (цитата по «Интерфаксу»).

    По словам Албаниза, лидеры QUAD попытаются встретиться в Хиросиме в эти выходные.


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